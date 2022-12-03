"У кущі не ховаємося". Лукашенко зробив чергову цинічну заяву про війну в Україні
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що його країна та Росія нібито не хочуть війни проти України і відкрито про це заявляють, а не "ховаються в кущі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул первого".
"Все, що білоруси за відкритим реальним договором повинні зробити, ми зробимо, ви в цьому не сумнівайтеся. Ми в кущі не ховаємося, ми відверто заявили свою позицію - ні ви, ні ми війни не хотіли і не хочемо", - заявив Лукашенко на зустрічі з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.
Він також звинуватив Україну в тому, що вона нібито готувалася до війни, і "Білорусь та Росія ні в чому не винні".
Диктатор додав, що обидві країни "серйозно підійшли" до підготовки російських та білоруських солдатів на території РБ.
"І наші, і ваші офіцери готують хлопців і білоруських, і росіян для того, щоб у разі потреби наші захисники Союзної держави змогли відбити будь-яку агресію з цієї території... Ми як єдине угрупування, єдина армія сьогодні готуємося, всі про це знають довкола, ми це не ховали", - розповів Лукашенко.
Він зазначив, що РФ та Білорусь нібито "нікого не хочуть лякати" в регіоні і якщо сусідні країни хочуть мирно жити - то "вони до цього готові".
"Якщо вони хочуть воювати до останнього чи то українця, чи то вже там поляка чи ще найманців, ну, це їхня справа, це їхнє право. Поки що, наприклад, я і наші спецслужби не бачать, щоб вони були готові до повноправних переговорів і по-людськи домовлятися. Вони бачать, на нашу думку, як продовжити війну. Ну, тоді спеціальна операція не припиниться", - заявив диктатор.
Нагадаємо, раніше Лукашенко вигадав противника і заявляв, що його країні нібито "вдається його стримувати".
Також ми писали, що Лукашенко погрожував Україні повним знищенням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.