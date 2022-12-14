Чи є загроза з Білорусі? Подоляк заспокоїв українців та вказав на важливу деталь
Ризику повторного наступу з Білорусі наразі немає. Все, що відбувається на білоруській території, є більше інформаційною роботою для дестабілізації України.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
При цьому він наголосив, Росія, безумовно, постійно тисне на Білорусь.
"Для Росії вкрай вигідно відкрити сухопутну операцію через Білорусь на території України, щоб відтягнути з ключових напрямків певну кількість наших військовослужбовців, щоб перерозподілити навантаження на свої ділянки фронту і таким чином підвищити шанси на свій контрнаступ", - пояснює Подоляк.
За його словами, мова перш за все йде про донецький і луганський напрямки.
"Це зрозуміла тактично потреба відкрити білоруський фронт. Для цього РФ сформувала там так зване союзне угрупування і фактично взяла під контроль білоруську армію", - каже Подоляк.
Він зазначив, росіяни поступово перекидають на територію РБ мобілізованих та повідомив, що "там уже десь знаходяться 12-15 тисяч мобілізованих росіян".
"По-третє, вони тотально контролюють силову вертикаль Білорусі, в тому числі ССО місцеве, сили спеціального призначення. Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лавці підсудних сидіти разом з представниками російської політичної еліти", - звернув увагу Подоляк.
При цьому він наголосив, українська розвідка активно відпрацьовує все, що відбувається на території Білорусі.
"Ми бачимо, що вони постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі і до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТРи", - акцентує Подоляк.
Своєю чергою він заспокоїв українців, адже казати, що "у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології - немає на це підстав ніяких".
"Тому будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - підсумував Подоляк.
Що кажуть про загрозу з Білорусі
Нагадаємо, вчора білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив провести "раптову перевірку" бойової готовності Збройних Сил республіки. Втім, більшість експертів, думку яких дізналося РБК-Україна зійшлися в думках, що в цьому немає загрози для України.
Більше того, речника ДПСУ Андрій Демченко сказав виданню, що ситуація залишається контрольованою і для української сторони, яка постійно укріплює свої рубежі, нічого не змінює.
Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму свіжому зведенні повідомили, що вважають малоймовірним можливе вторгнення армії РБ в Україну.
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