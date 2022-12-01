До Білорусі прилетіла група російських генералів та незрозумілий VIP-борт, - "Гаюн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Белорускі Гаюн ".

"О 09:23 (за мінським часом) на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), який прилетів з аеродрому Чкаловський. Відомо, що борт доставив до Мінська групи російських генералів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пропагандистських ресурсах про цей візит поки що не повідомлялося. А на військовій нараді глави правлячого режиму Білорусі Олександра Лукашенка зранку 1 грудня російських генералів не було.

Крім того, "Гаюн" повідомляє, що до повітряного простору Білорусі об 11:55 увійшов урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону РФ. Борт має сісти у Мінську. Однак поки що незрозуміло, кого саме доставляє літак.