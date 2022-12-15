Військові дізнались про кроки Лукашенка для підготовки можливої участі у війні в Україні

В Білорусі набирають добровольців до тероборони, вже схвалено законопроект про впровадження смертної кари за держзраду та подовжено заборону на виїзд. Все це може свідчити про підготовку Лукашенка до можливої участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

Пошук добровольців

"За наявними даними в прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони", - розповів він.

Зокрема, за його словами, під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі впровадження в країні воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони.

Смертна кара за держзраду

Як розповів Громов водночас палата представників Білорусі схвалила законопроект про впровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади.

"Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України", - констатував представник Генштабу.

Обмеження на виїзд

Також, як додав Громов, прикордонний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на виїзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями.