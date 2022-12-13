ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не бачать активності Білорусі біля українських кордонів, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 13 грудня 2022 22:41
США не бачать активності Білорусі біля українських кордонів, - Пентагон Фото: у Пентагоні не бачать активності Білорусі біля кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не спостерігають за активністю білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Пета Райдера.

"США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні", - наголосив прес-секретар Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі в рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі. Що безпосередньо межує з Україною.

Також нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності армії.

Дізнатися, чи є небезпека для України через такі маневри Білорусі - можнав нашому матеріалі за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Вторгнення Росії до України Білорусь
NEWS
США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN
США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу