Угроза с севера. Решится ли РФ на повторное наступление и чего ждать от Беларуси

Ситуация в Беларуси

С первых чисел декабря по ту сторону границы наблюдается военная активизация. Утром 1 декабря российский военный самолет доставил в Минск группу генералов. Причем визит не освещался в пропагандистских СМИ и на военном совещании лидера белорусского режима Александра Лукашенко эти люди не присутствовали.

По всей видимости, этот момент связан с началом более интенсивной боевой подготовки, поскольку именно в декабре в белорусских войсках стартовал новый "учебный год". На местных полигонах проходят учения, проверки и боевое слаживание.

Уже 7 декабря Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники вдоль границы с Украиной. Официальная причина - якобы проверка системы реагирования на террористические акты. Кроме того, начались учения в рамках осенней призывной кампании с участием новобранцев.

На этом фоне мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" фиксировала переброску российской техники ближе к Украине. На прошлой неделе в колоннах были перемещены танки Т-80, минометные батареи, машины связи и инженерную технику, уже на этой - в Брестскую область отправилась 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада, (подразделение Сил специальных операций). Кроме того, на военный аэродром в Мачулищах вернулись российские истребители МиГ-31К, с которых по Украине запускают гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Также продолжается сухопутная переброска бензовозов, грузовиков "Урал" и другой военной техники.

Фото: инфографика с переброской российской техники (t.me/Hajun_BY)

Ко всему прочему на днях Лукашенко объявил внезапную проверку боеготовности своей армии. В рамках нее войска должны выдвинуться в "назначенные районы", провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина.

Как рассказали РБК-Украина в Государственной пограничной службе, проверка белорусской армии ничего не меняет, и украинская сторона продолжает укреплять рубежи. А действия соседней страны направлены на нагнетание напряженности.

"И учения, и сообщения о проверке боеготовности белорусских войск, и развертывание так называемой региональной группировки войск "союзных государств", все это такая постепенная работа, которую проводит Беларусь, поддерживая Россию в войне против Украины", - отметил спикер ведомства Андрей Демченко.

По предварительным оценкам, на сегодня в Беларуси находится контингент из 9 000 россиян. Сколько белорусских и российских военных находятся в непосредственной близости к северной границе, на данный момент неизвестно.

Риторика белорусских властей

Александр Лукашенко в очередной раз отличился странными заявлениями. В частности, рассказал о каком-то мифическом противнике, которому Беларуси удается успешно противостоять.

"Пока нам удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси. Однако мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", - заявил он на совещании по обороне.

Пытаясь оправдаться за помощь России в войне против Украины, Лукашенко также отметил, что белорусы "не прячутся в кусты" и, согласно договору, оказывают поддержку союзнику. А ответственность за военную агрессию он снова переложил на Украину, поскольку с ее территории якобы готовилось наступление.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Россия подталкивает его к войне, чтобы усилить контроль над Беларусью. Они полагают, что российская сторона постоянно проводит информационные операции, направленные на то, чтобы белорусская армия вступила в войну. И этим информационным операциям иногда подыгрывают белорусские лидеры, включая Лукашенко.

Цель этих усилий - зажать украинские силы на северной границе, чтобы их не перебросили на другие театры военных действий. Хотя на сегодня маловероятно, что Беларусь реально вторгнется в Украину в обозримом будущем. Поскольку такая кампания не сможет привести к значительным успехам, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь, которая есть в распоряжении Минска.

Обеспокоенность белорусской стороны тем, как могут развиваться события, подтверждает ужесточение законодательства в отношении военнослужащих. На прошлой неделе в первом чтении был одобрен законопроект, согласной которому вводится смертная казнь за госизмену.

Обмен любезностями

Белорусская угроза для Украины сохраняется с весны 2022 года, когда удалось отразить наступление на Киев и вытеснить россиян с территории Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областей. В октябре украинские силы обратились к гражданам и военным соседней страны с призывом не выполнять приказы о вступлении в войну.

"Даже если белорусские военнослужащие откажутся воевать против братского украинского народа, российская часть общей группировки может потянуть их за собой. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины", - говорилось в обращении.

Белорусский ответ был пропитан нарративами российской пропаганды. В частности, якобы давались гарантии того, что войны не будет, если Вооруженные силы Украины ее не хотят. Также люди, выступившие от имени белорусских военных, попросили не провоцировать их. Но пригрозили "без промедления ответить на провокации".

В ноябре Вооруженные силы Украины выступили с предупреждением о том, что российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в том числе на атомной электростанции. А также заверили в том, что со своей стороны не планируют агрессивных действий.

"Украина, несмотря на обстрелы и наступления российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более, мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действия на территории Беларуси", - добавили в ВСУ.

Как ситуацию видят на Западе

На данный момент нет предпосылок для того, чтобы говорить о серьезных угрозах. По крайней мере, так считают в американском Пентагоне.

"США не видят активности Беларуси на украино-белорусской границе", - отметил на днях пресс-секретарь министерства обороны Пэт Райдер.

Как подчеркивает британская разведка, нынешние учения белорусских и российских войск вряд ли направлены на формирование наступательной группировки. Несмотря на переброску мобилизованных россиян и ключевую роль Беларуси в наступлении на Киев в феврале-марте 2022 года, сейчас противник не способен на успешный штурм севера Украины.

По мнению аналитиков ISW, эти маневры являются частью информационных операций для запугивания Украины.

Лукашенко все еще "петляет". Оценки экспертов

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал РБК-Украина, что белорусская армия неделями находится на полигонах, но остается ограниченной в выполнении боевых задач. Такими учениями Лукашенко пытается сделать все, чтобы российский президент Владимир Путин не настаивал на его привлечении к войне против Украины.

"Лукашенко, как всегда, продолжает определенным образом "петлять". С одной стороны, есть на него давление. Но он понимает, что эта авантюра опасна для него лично, так и для самой Беларуси. Поэтому эта проверка - это более внутренние дела", - добавил он.

Фото: Александр Лукашенко пытается "петлять" от участия в войне (kremlin.ru)

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов настроен не так оптимистично. По его словам, Путину удалось продавить белорусов, и они приняли решение вступить в войну. Хотя пока сложно сказать, когда это может произойти, но точно не в декабре.

"К сожалению, ситуация, как я вижу достаточно угрожающая. Все-таки белорусы, скорее всего, решили принять участие (в войне против Украины - ред.) и какие-то аргументы нашел Путин для Беларуси. Но это произойдет не сейчас, если что-то и будет, то когда будет больше морозов", - считает эксперт.

Но на данный момент ударной группировки в Беларуси по-прежнему нет. Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сомневается, что события в соседней стране представляют особую угрозу.

Он также обратил внимание на то, что в Беларуси находятся подразделения 1-й танковой армии ВС России, которые в перспективе могут быть отправлены на Бахмутское направление. Формирование же ударной группировки для вторжения может занять от одного до двух месяцев.

Что говорят в Украине

На сегодня в Беларуси продолжается накопление "союзной группировки войск", но угрозы повторного наступления с северного направления пока нет. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заверил, что украинские военные постоянно отслеживают ситуацию.

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский напоминает, что перед февральским вторжением на территории Беларуси была создана мощная наступательная группировка. Сейчас ничего похожего нет, но от россиян можно ждать всего, чего угодно, даже повторного наступления на Киев.

"В одну реку дважды не вступают, но у нас такой враг, что от него можно все что угодно ждать", - отметил он.

Фото: командующий Сухопутных войск Александр Сырский считает, что от россиян можно ждать все, что угодно (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сегодня на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия использует белорусские полигоны для того, чтобы восстановить боеспособность подразделений и подготовить новые. Кроме того, на два полигона в относительной близости к Украине были переброшены по танковому батальону, а также наращиваются возможности для нанесения авиаударов.

При этом, по его словам, на данный момент на территории Беларуси нет необходимых компонентов воздушной группировки, которая может обеспечить деятельность и авиационную поддержку войск в наступательной операции. Тем не менее набор добровольцев в территориальную оборону и законопроект о смертной казни за госизмену могут свидетельствовать о каких-то принятых решениях.

"Не исключено, что такие действия режима Лукашенко - один из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины", - уточнил он.

Традиционно категоричен в своих заявлениях секретарь СНБО Алексей Данилов. Он говорит, что Украина в курсе всех учений возле границ и готова к любому развитию ситуации. И "если кто-то сунется на нашу территорию", то он ему не завидует.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пытается всех успокоить. В комментарии РБК-Украина он отметил, что Россия постоянно давит на Беларусь в попытках начать новую сухопутную операцию, оттянуть на север часть украинских сил и повысить шансы на успех на Донецком и Луганском направлениях.

Сейчас российские войска постоянно проводят ротацию, перебрасываются с одного полигона на другой, стягивается техника. Но туда отправляется лишь противоракетные и противовоздушные средства, а не танки или БТРы.

"Будем отслеживать все, что происходит в Беларуси, но сегодня нужно спокойно относиться, потому что это больше информационная работа, чтобы дестабилизировать Украину. Но есть один нюанс - они настолько не понимают Украину, что они нас не дестабилизируют, а наоборот мобилизуют", - подытожил Подоляк.