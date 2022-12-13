ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Білорусі прилетіли російські винищувачі МіГ-31, - моніторингова група

Новость на русском →
Вівторок 13 грудня 2022 15:30
До Білорусі прилетіли російські винищувачі МіГ-31, - моніторингова група Ілюстративне фото: до Білорусі прилетіли російські винищувачі МіГ-31 (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 13 грудня, Росія перекинула до Білорусі свої винищувачі МіГ-31К. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зазначає, що сьогодні о 15:06, 15:11 та о 15:20 до повітряного простору Білорусі увійшли три винищувачі МіГ-31К.

"Всі МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах", - сказано у повідомленні групи "Гаюн".

Нагадаємо, 13 грудня вдень в Україні оголосили повітряну тривогу в усіх регіонах країни.

Також ми писали, що ще 1 грудня Росія вивела свої МіГ-31К з Білорусі. Вони базувалися там півтора місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу