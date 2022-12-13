Є загроза чи Лукашенко "петляє"? Що кажуть експерти щодо ймовірності участі Білорусі у війні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив провести "раптову перевірку" бойової готовності Збройних Сил республіки. Втім, експерти у своїй більшості не вбачають в цьому прямого "сигналу" до вступу білоруських військ у війну Росії проти України.

Про те, як розцінювати таку перевірку в Білорусі та чи є в цьому загроза для нашої країни - РБК-Україна нижче наводить думки експертів.

Лукашенко "петляє"?

Річ у тому, що білоруська армія час від часу влаштовує такі перевірки на раптовість для оцінки можливості саме своїх сил, пояснив виданню полковник, екс-начальник прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов.

"Підтвердженням тому є "Гаюн", білоруські партизани, які повідомляють, що більш ніж 32 тижні поспіль їх армія знаходиться на полігонах. Чомусь там навчається, але до цього часу білоруська армія обмежена до виконання завдань. Тобто, вона спроможна обороняти Білорусь, але не спроможна вести атакувальні бойові дії, оскільки просто не має бойового досвіду", - зазначив Селезньов.

На думку експерта, в такий спосіб білоруське військово-політичне керівництво намагається зробити все, щоб Путін не наполягав на тому, щоб їх армія брала участь у бойових діях в складі "Союзних сил" проти України.

"Тому зараз армія активно займається бойовою підготовкою. Примітно, що в той час, коли відбувається раптова перевірка, не може йти мова про те, що армія РБ переходить в контрнаступ. Знову ж таки, ми не знаємо яка кількість сил та засобів буде залучена до цієї раптової перевірки", - звертає увагу Селезньов.

Він акцентує на важливому моменті, в будь-якому разі українська розвідка не спостерігає ознак того, що білоруська армія готова переходити в наступ і атакувати нашу країну з півночі.

"Лукашенко, як завжди, продовжує певним чином "петляти". З одного боку є на нього тиск. Але він розуміє, що ця авантюра небезпечна для нього особисто, так і для самої Білорусі. Тому ця перевірка - це більш внутрішні справи", - підсумував Селезньов.

Путін дотиснув керівництво Білорусі?

До протилежної думки схиляється військовий експерт Михайло Жирохов.

"На жаль, ситуація, як я бачу досить загрозлива. Все ж таки білоруси, скоріш за все вирішили взяти участь (у війні проти України - ред.) і якісь аргументи знайшов Путін для Білорусі. Але це станеться не зараз, якщо щось і буде, то коли буде більше морозів. В грудні цього не станеться", - допускає Жирохов.

При цьому експерт оцінив спроможність білорусів допомогти росіянам у їх агресії.

"Це кадрова армія, це військові, які готувалися. Навіть не в'язні, яких росіяни набирають по всім тюрмам РФ. Тобто, якщо у білорусів і застаріла зброя і мала підготовка, але це - армія. Принаймні 17 000 - 20 000, з якими прийдеться воювати", - каже Жирохов.

Експерт також зазначає, що моральної складової в разі найгіршого сценарію цьому не варто очікувати, бо військові "виконують наказ"

"Не можливо говорити про настрої військового середовища. У військових є наказ. Якщо хтось не згоден з наказом, то звільняється - все. Таких тенденцій, як у цивільних "добре" чи "погано" у військових просто не існує. Є наказ і його виконують", - пояснює Жирохов.

"Ударного угрупування біля кордонів немає"

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко своєю чергою теж вбачає в цьому "петляння" Лукашенка та закликає не розцінювати наразі цю підготовку як загрозу для України.

"Тому, що загроза з боку Білорусі буде тоді, коли там буде сформоване повноцінне ударне угрупування. Воно на сьогодні не сформоване ані з лав білоруської армії, ані з лав російських окупаційних підрозділів, які там сконцентровані", - підкреслив Коваленко.

Він звернув увагу на те, що ті російські підрозділи, які зараз сформовані в РБ, - це трохи більше ніж 11 тисяч особового складу. Тобто, це представники підрозділів 1-ї танкової армії ЗС РФ, яких в перспективі після підготовки на білоруських полігонах можуть відправити в напрямку Бахмута.

"Тобто, вони (росіяни - ред.) там не залишаться, вони проходять там виключно підготовку. Отже, той потенціал, які зараз представляє білоруська армія, які б не були в них рефлексії щодо навчань чи термінових зборів і таки інше, це не повинно відвертати увагу тим, що це нібито підготовка до наступу на територію України", - акцентує Коваленко.

Експерт пояснює, коли відбувається якийсь наступ, вторгнення, необхідно мати сформовану ударну групу, що приблизно може зайняти десь від місяця до двох місяців.

"І це за умов того, що біля кордону з Україною наразі зосереджено всього-на-всього п'ять батальйоно-тактичних груп білоруської армії. До того ж вони розташовані вздовж кордону, а не десь в якійсь окремій локації. Тому це лише підтверджує той факт, що це не є формуванням ударного угруповування", - звертає увагу Коваленко.

Таким чином, варто підсумувати, що загроза з боку Білорусі може бути як до кінця війни з Росією, так і до тих пір, до поки так званим президентом РБ буде залишатися Олександр Лукашенко.

Але на сьогодні, в тих умовах, які ми можемо спостерігати, загроза мінімальна.

Передісторія