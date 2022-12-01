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Лукашенко вигадав "противника" і стверджує, що Білорусі вдається його стримувати

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Мінськ, Четвер 01 грудня 2022 10:28
Лукашенко вигадав "противника" і стверджує, що Білорусі вдається його стримувати Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко знову заговорив про "загрози". Він заявив, що Білорусі вдається протистояти "противнику".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Поки що нам вдається стримувати ймовірного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі. Проте ми повинні постійно відстежувати, бачити і не пропустити - в жодному разі не пропустити - ознаки, які вкажуть на безпосередню підготовку до агресії проти нашої країни", - заявив Лукашенко під час наради щодо оборони.

При цьому самопроголошений президент наказав військовим "отримувати уроки" з того, що відбувається по периметру Білорусі.

"Я завжди повторював і ще раз хочу сказати: уроки, уроки, уроки", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко закликав Україну розпочати переговори з Росією, оскільки далі, за його словами, буде "повне знищення".

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