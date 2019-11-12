Выходные на новогодние праздники: сколько будем отдыхать

Выходные на Новый год 2020 (коллаж РБК-Украина)

Некоторые выходные, приобщенные к Новому году 2020, придется отрабатывать по субботам

Выходные на Новый год 2020 в Украине продлятся с 25 декабря до 1 января, за исключением нескольких дней. Также, традиционно отдыхать будем во время празднования христианского Рождества по православной традиции. О том, какие дни станут официально выходными, а в какие дни "отдых" придется отрабатывать, говорится в календаре, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Как известно, Новый год 1 января в 2020 году выпадает на среду – самую середину рабочей недели. Но украинское правительство подготовило нам приятный сюрприз. Кабинет министров Украины издал распоряжение № 7-р, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочие дни:

с понедельника, 30 декабря, – на субботу, 21 декабря;

со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря.

Новогодняя игрушка (иллюстративное фото: pixabay.com)

25 декабря празднуется католическое Рождество – официальный выходной. Таким образом, в соответствии с документом, на Новый год 2020 в Украине получается четыре официальных выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. И хоть эти длинные выходные украинцам придется отрабатывать по субботам, зато дни отработок будут предпраздничными и потому – укороченными на 1 час.

Также в проекте распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году правительство рекомендует перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом, если этот документ будет утвержден, то на Рождественские праздники украинцы также получат четыре выходных дня подряд – с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Выходные на Новый год 2020 в Украине

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