НАБУ объявило подозрение экс-гендиректору "Укроборонпрома"

Экс-гендиректора "Укроборонпрома" подозревают во внесении недостоверных сведений в декларации
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.
Как отмечается, он не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего.
"Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019", - добавили в бюро.
Напомним, президент Владимир Зеленский требовал собрать заседание Кабмина из-за большой задолженности по зарплате на заводах "Укроборонпрома".
Он также призвал гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичюс провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.
Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского на 2 месяца.