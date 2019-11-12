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Рада поддержала криминализацию незаконной добычи янтаря

Новости » Политика     12.11.2019 - 14:12
Рада поддержала криминализацию незаконной добычи янтаря
Иллюстративное фото (twitter.com/derzhgeonadra)

Рада взялась за урегулирование вопросов добычи янтаря

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Вышеперечисленные действия, которые повлекли тяжкие последствия (ущерб более 85 тыс. гривен), наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, рост уровня жизни населения в местах добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды и рекультивации земель.

Напомним, в прошлом месяце Кабинет министров Украины подал в Верховную раду три законопроекта о добыче янтаря. До этого правительство одобрило пакет соответствующих законопроектов.

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