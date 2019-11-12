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Трамп запретил публиковать заявление о ситуации в Керченском проливе

Новости » Политика     12.11.2019 - 09:44
Трамп запретил публиковать заявление о ситуации в Керченском проливе
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп наложил запрет на любые заявления о том, что случилось

Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон заявил, что президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом он сказал во время дачи показаний комитетам Палаты представителей, стенограмма слушаний опубликована на National Public Radio (NPR).

Как он отметил, в день, когда Россия захватила украинских моряков и корабли, в Госдепартаменте подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию в Керченском проливе, но в Белом доме заблокировали его публикацию.

Андерсон отправил тогдашнему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру сообщение о том, что президент наложил запрет на любые заявления о том, что случилось. Он пояснил, что связывает запрет с недостатком информации.

Напомним, помощник секретаря министра обороны Лаура Купер в Конгрессе заявила, что Администрация президента США Дональда Трапма самом деле собиралась заморозить военную поддержку для Украины по политическим мотивам. В обмен Трамп хотел получить от украинской власти заявление о расследовании против семьи Байденов, сказала Купер.

Кроме того, в письме главному юристу Палаты представителей США адвокат Болтона Чарльз Купер написал, что экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон владеет информацией о кампании давления Белого дома на Украину, которая до сих пор остается неизвестной для расследования импичмента Трампа.

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Новости Украины Дональд ТрампКерченский мост
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