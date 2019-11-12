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Правительство Польши ушло в отставку

Новости » Политика     12.11.2019 - 21:23
Правительство Польши ушло в отставку
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com premierrp)

Моравецкий возглавлял парламент два года

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объявил в Сейме об отставке своего Совета министров, выступая перед депутатами нового созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что во время выступления Моравецкий подвел итоги двух лет своей работы главой правительства.

Ранее депутаты избрали на пост спикера Сейма представительницу правящей партии Право и справедливость Ельжбєту Витек. Она получила 314 голосов, из которых 235 - голоса ее политической силы.

12 ноября состоялось первое заседание верхней палаты польского парламента.

Напомним, парламентские выборы прошли в Польше 13 ноября.

РБК-Украина писало, что парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства премьер-министра Майи Санду. Вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101. Прозападное правительство под руководством Санду проработал пять месяцев.

Ранее парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.

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