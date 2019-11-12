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В Кремле отреагировали на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

Новости » Политика     12.11.2019 - 11:41
В Кремле отреагировали на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле считают, что встреча без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате.

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - добавил Песков.

Отметим, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским. Как он сообщил, украинский президент уже согласился на эту встречу.

Еще ранее Зеленский заявлял, что не знает, возможна ли его встреча с Путиным. Он считает, что "все против" этой встречи.

Добавим, что президенты Украины и РФ уже несколько раз говорили по телефону. Они обсуждали ситуацию на Донбассе, возвращение пленных Кремля и "нормандскую встречу".

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