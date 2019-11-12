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Рада прекратила полномочия Ирины Луценко

Новости » Политика     12.11.2019 - 16:20
Рада прекратила полномочия Ирины Луценко
Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина)

Луценко сложила мандат из-за проблем со здоровьем  

Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Соответствующее решение поддержали 275 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В последнем выступлении с трибуны Луценко заявила, что рассматривала свою депутатскую миссию как борьбу за развитие детей, а также против домашнего насилия.

На прошлой неделе, Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что вместо Луценко в Раду может пройти экс-замминистра энергетики. В частности, речь идет о Наталье Бойко, которая является 24-ой в избирательном списке "Европейской солидарности" и, соответственно, первой в очереди тех, кто не прошел в Раду по итогам досрочных выборов в июле.

Отметим, номер 25 в партийном списке - экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Новости Украины нардепВерховная РадаИрина Луценко
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