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Парламент Молдовы одобрил вотум недоверия правительству

Новости » Политика     12.11.2019 - 14:41
Парламент Молдовы одобрил вотум недоверия правительству
Фото: парламент Молдовы (agepi.gov.md)

Правительство Санду проработало 5 месяцев

Парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства премьер-министра Майи Санду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101. Прозападное правительство под руководством Санду проработало пять месяцев.

Причиной отставки стал проект закона, предложенный правительством, который позволил бы премьер-министру предварительно отбирать кандидатов на должность генпрокурора.

Санду отметила, что из-за ее увольнения Молдова рискует потерять финансовую поддержку, которую ее правительство смогло привлечь от иностранных партнеров.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы во вторник утром, 12 ноября, рассмотрит вотум недоверия правительству Майи Санду.

Напомним, политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительство. По окончанию срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого Конституционный суд отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы.

РБК-Украина писало, что правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в июне в полном составе подало в отставку.

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