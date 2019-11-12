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Рада поддержала за основу запрет пластиковых пакетов

Новости » Политика     12.11.2019 - 17:42
Рада поддержала за основу запрет пластиковых пакетов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пластиковые пакеты в Украине запретят с 2022 года

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года. За соответствующее решение проголосовал 365 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. При этом ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

Также ограничения не распространятся на пакеты, которые используются для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Кроме того, предлагается запрет на продажу оксоразлагаемых пластиковых пакетов с 1 января 2022 года, ввести запрет склонения потребителей к покупке таких пакетов, обязательную маркировку биоразлагаемых пакетов в соответствии с ДСТУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии запретят пластиковые пакеты уже с 2020 года. При этом в точках торговли за нарушение такого запрета будет грозить штраф до 100 тысяч евро.

Отметим, ранее также сообщалось, что в Украине установят автоматы для сбора пластиковых бутылок.

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