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В НАБУ сообщили подробности задержания чиновницы Офиса президента

Новости » Политика     12.11.2019 - 21:14
В НАБУ сообщили подробности задержания чиновницы Офиса президента
Фото: Светлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Кондзеля задержали при получении взятки за содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогаз"

Во вторник, 12 ноября, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были разоблачены и задержаны участники преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса президента Светлана Кондзеля, по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Как сообщается, в ходе негласных следственных розыскных действий детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства с физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

"Руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу - бывшую заместительницы министра культуры Украины (2011 года) и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Указанные лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.

Напомним, 12 ноября появилась информация, что директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю задержали на взятке, сумма которой составила 150 тыс. долларов.

Позже в Офисе президента подтвердили информацию о задержании Кондзели. При этом было отмечено, что для президента нет "своих" или чужих".

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