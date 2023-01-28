Заборона виїзду для посадовців і військова допомога Заходу: новини за 27 січня

Війна Росії проти України: останні новини

За 26 січня Збройні сили України відбили 11 атак росіян у Донецькій та Луганській областях. Українські захисники знищили ще 850 російських окупантів, збили 47 ракет, вертоліт і три десятки дронів ворога.

Українські прикордонники зранку 27 січня накрили вогнем позицію росіян під Бахмутом.

Російський диктатор Володимир Путін готує новий наступ на Україну вже у лютому-березні і водночас підготовлює свою країну до багаторічного протистояння із США та їхніми союзниками.

Російські окупанти продовжували протягом дня обстріли регіонів України. Вони обстріляли Часів Яр: двоє людей загинуло, пів десятка поранених, атакували Донецьку область з РСЗВ. Внаслідок цього поранення отримали працівники ДСНС. Окупанти вчергове обстріляли Херсон та область, в результаті чого дві жінки загинули, ще троє осіб дістали травми. Ввечері агресори обстріляли Запоріжжя, є руйнування та поранений, а також Херсон, Кривий Ріг і знову Часовий Яр.

Військова допомога партнерів і рішення світової спільноти

Польща планує передати Україні не лише німецькі танки Leopard. Країна готова надати ще 60 модернізованих танків, зокрема PT-91.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України. Сума допомоги становить 92 млн євро.

Сьогодні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже узгодила питання з відправкою танків Leopard Україні.

У Білому домі не виключають можливості передачі Україні винищувачів F-16. Адміністрація президента Джо Байдена готова це обговорювати

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T.

Рада Європейського союзу вирішила подовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, на шість місяців, тобто до 31 липня 2023 року.

Посли Європейського союзу обговорять поширення санкцій на союзницю Росії Білорусь, щоб припинити їх обхід компаніями, які переправляють заборонені товари через сусіда РФ.

Міністри юстиції країн ЄС готують міжнародний трибунал для російських агресорів, а Євросоюз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б розслідувала воєнні злочини, скоєні в Україні Росією.

Стан енергосистеми країни після обстрілів 26 січня і погода на вихідні

В енергосистемі Україні й надалі спостерігається значний дефіцит потужності через низку масованих ударів росіян. Аварійні відключення світла запровадили в десяти областях країни.

Дефіцит електроенергії в Україні досягає 5 ГВт у ранкові і вечірні пікові години споживання, що становить половину довоєнної генерації електроенергії у країні.

Енергетики розповіли, коли Одеса та область зможе повернутись до графіків відключення світла.

У ці вихідні в Україні очікуються сніг та дощі. При цьому у східних областях температура повітря опуститься до мінус 10 градусів.