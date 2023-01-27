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ЄС готує нові заходи проти Білорусі, щоб припинити обхід санкцій

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Брюссель, П'ятниця 27 січня 2023 14:59
ЄС готує нові заходи проти Білорусі, щоб припинити обхід санкцій Фото: ЄС готує санкції проти режиму Лукашенка (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Посли Європейського Союзу в п'ятницю, 27 січня, обговорять поширення санкцій на союзницю Росії Білорусь, щоб припинити обхід санкцій щодо Росії компаніями, які переправляють заборонені товари через її сусіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломати ЄС повідомили агентству, що останні обговорення були спрямовані на те, щоб забезпечити відповідність санкцій щодо Білорусі та Росії.

За словами дипломатів, вони, ймовірно, розглянуть такі галузі, як обмеження на імпорт із Білорусі нафти, вугілля та золота, а також на експорт до Білорусі певних машин та технологій, які можуть використовуватись військовими.

ЄС запровадив широкий спектр санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року та обмеживши імпорт цілої низки продуктів, включаючи морську нафту, вугілля, сталь, золото, деревину та пластик.

Морепродукти, спиртні напої, сигарети та косметика також входять до списку товарів, які не можна ввозити до ЄС із Росії.

Він також запровадив обмеження щодо Білорусі, яка, підтримала Москву, дозволивши Росії запускати ракети зі своєї території та дозволивши російським військам, танкам та літакам перетинати її територію.

Раніше повідомлялося, що ЄС запропонував новий пакет широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії до України.

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