ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мороз до -10, дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 27 січня 2023 15:51
Мороз до -10, дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні Фото: в Україні на вихідних очікуються дощі, сніг та нічні заморозки (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ці вихідні в Україні очікуються сніг та дощі. При цьому у східних областях температура повітря опуститься до -10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

У суботу, 28 січня, на південному заході та півдні України прогнозуються невеликий, місцями помірний сніг та дощ. При цьому на решті території без істотних опадів. На півдні країни подекуди пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до 0 -7 градусів, а у східних областях до 10 градусів морозу. Вдень температура коливатиметься від -2 до +3 градусів, на Закарпатті та в Криму +2 +8.

У неділю, 29 січня, на сході та півдні країни прогнозується невеликий сніг із дощем.

У понеділок, 30 січня, уночі у східних, а вдень у західних областях очікується слабкий сніг, на решті території без опадів. Температура повітря суттєво не зміниться.

Нагадаємо, у лютому середня місячна температура в Україні очікується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Синоптики розповіли, на яку погоду варто очікувати в останній місяць зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор