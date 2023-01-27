Мороз до -10, дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні

У ці вихідні в Україні очікуються сніг та дощі. При цьому у східних областях температура повітря опуститься до -10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook .

У суботу, 28 січня, на південному заході та півдні України прогнозуються невеликий, місцями помірний сніг та дощ. При цьому на решті території без істотних опадів. На півдні країни подекуди пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до 0 -7 градусів, а у східних областях до 10 градусів морозу. Вдень температура коливатиметься від -2 до +3 градусів, на Закарпатті та в Криму +2 +8.

У неділю, 29 січня, на сході та півдні країни прогнозується невеликий сніг із дощем.

У понеділок, 30 січня, уночі у східних, а вдень у західних областях очікується слабкий сніг, на решті території без опадів. Температура повітря суттєво не зміниться.

Нагадаємо, у лютому середня місячна температура в Україні очікується в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Синоптики розповіли, на яку погоду варто очікувати в останній місяць зими.

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