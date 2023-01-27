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Стало відомо, коли Одеса та область можуть повернутися до графіків відключення світла

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Одеська область, П'ятниця 27 січня 2023 18:23
Стало відомо, коли Одеса та область можуть повернутися до графіків відключення світла Фото: стало відомо, коли Одеса та область можуть повернутися до графіків відключення світла (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Енергетики розповіли, коли Одеса та область зможе повернутись до графіків відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла", заявили в компанії.

Вони пояснили, що наразі руйнування в області дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.

"До їх завершення Одеська область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", - наголосили в ДТЕК.

За їх словами співробітники докладають максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу.

"Зараз Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу", - додали вони.

Нагадаємо, вчора в Одеській області під час російської ракетної атаки пошкоджено два енергетичні об’єкти.

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