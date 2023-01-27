Стало відомо, коли Одеса та область можуть повернутися до графіків відключення світла
Енергетики розповіли, коли Одеса та область зможе повернутись до графіків відключення світла
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла", заявили в компанії.
Вони пояснили, що наразі руйнування в області дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.
"До їх завершення Одеська область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", - наголосили в ДТЕК.
За їх словами співробітники докладають максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу.
"Зараз Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу", - додали вони.
Нагадаємо, вчора в Одеській області під час російської ракетної атаки пошкоджено два енергетичні об’єкти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.