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ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів РФ, - ЗМІ

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П'ятниця 27 січня 2023 18:18
ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів РФ, - ЗМІ Фото: ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів РФ (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б розслідувала воєнні злочини, скоєні в Україні Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За їхніми даними, ідея створити орган, до якого увійдуть прокурори України та інших країн, цього тижня набула широкої підтримки з боку членів ЄС.

Як зазначає Bloomberg, Єврокомісія обговорює з Європейським агентством зі співробітництва органів юстиції повноваження пропонованої міжнародної структури та інші питання.

Водночас переговори про спеціальний міжнародний трибунал щодо України продовжують ув'язати в юридичних суперечках, зазначає агентство.

Нагадаємо, що Європейський Союз хоче якнайшвидшого притягнення до відповідальності за воєнні злочини росіян в Україні, заявили міністри юстиції країн ЄС. При цьому вони розходяться у думках щодо методів, як порушувати кримінальну справу, шукати докази та фінансувати компенсацію збитків.

Міжнародний трибунал, чи його аналог, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини, може почати свою роботу влітку 2023 року.

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