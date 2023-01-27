ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року
Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, на шість місяців, тобто до 31 липня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
Вперше ці санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були значно розширені з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
Наразі санкції складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації.
Як повідомлялося раніше, ЄС пропонує ввести новий пакет санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть бути такої ж сили, як і ті, які накладені на Росію.
Окрім того, Японія ввела нові санкції проти Росії.
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