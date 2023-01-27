У Білому домі не виключають передачу Україні винищувачів F-16: готові обговорювати

У Білому домі не виключають можливості передачі Україні винищувачів F-16. Адміністрація президента Джо Байдена готова це обговорювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Файнера, якого цитує Reuters.

За його словами, Сполучені Штати "дуже ретельно" обговорюватимуть зі своїми союзниками ідею постачання винищувачів Україні.

"Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до тієї фази бою, в якій перебувають українці", - сказав Файнер коментуючи питання щодо можливості надання Україні американських F-16.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico писало про те, що країни НАТО обговорюють можливі постачання Україні винищувачів.

Також ми писали, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від України надійде відповідний запит.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайну" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

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