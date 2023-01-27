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Не лише Leopard. Польща готова відправити Україні ще 60 модернізованих танків

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Варшава, П'ятниця 27 січня 2023 09:28
Не лише Leopard. Польща готова відправити Україні ще 60 модернізованих танків Фото: премєр-міністр Польщі Матуеш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща планує передати Україні не лише німецькі танки Leopard. Країна готова надати ще 60 модернізованих танків, зокрема PT-91.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News.

"Ну, по-перше, ми намагаємося показувати приклад. Польща першою півроку тому відправила 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 РТ-91. І крім цих танків, 14 танків, танки Leopard 2, з яких ми володіємо", - сказав Моравецький.

Він додав, що Польща у питанні постачання танків Україні має лідируючи позицію і однією з перших заявила про цю ініціативу. Водночас він наголосив, що сучасні танки для українських військ є особливо важливими, оскільки Росія має у своєму запасі від кількох до 15 тисяч одиниць цієї техніки.

Польський прем'єр закликав партнерів повинні бути відкрити та наполегливими у своїй підтримці України.

Нагадаємо, Польща офіційно подала запит Німеччині на постачання танків Leopard 2 Україні.

При цьому у Міноборони Польщі вважають, що партнери можуть легко зібрати сотню сучасників танків для України.

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