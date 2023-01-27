Путін готує новий наступ на Україну у лютому-березні, - Вloomberg

Російський диктатор Володимир Путін готує новий наступ на Україну вже у лютому-березні і водночас загартовує свою країну до багаторічного протистояння із США та їхніми союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що Росія прагне продемонструвати, що її сили можуть відновити ініціативу після місяців втрати позицій, чинячи тиск на Україну та її союзників, аби вони погодилися на певне перемир’я, яке залишає країні-агресору контроль над окупованими територіями.

При цьому джерела видання повідомляють, що Путін залишається переконаним, що залучення більшої кількості сил і готовність прийняти нові втрати дозволять Росії перемогти попри невдачі, яких вона зазнавала досі.

Близькі до Кремля люди зазначили, що відновлення російського наступу може початися вже у лютому-березні. Вони припускають, що він може початися до того, як Україна отримає нещодавно обіцяні поставки бойових танків від США та Європи.

Рішучість Путіна передвіщає ще одну смертоносну ескалацію його війни, оскільки Україна готує новий власний поштовх, щоб викинути його сили.

"Путін розчарований тим, як йдуть справи, але він не готовий відмовлятися від своїх цілей. Це просто означає, що шлях буде довшим, кривавішим і гіршим для всіх", - сказала засновниця політичного консультанта R. Politik Тетяна Станова.

Співробітники розвідки США та Європи сумніваються, чи є у Росії ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 тисяч додаткових військ минулої осені. Тим часом союзники України нарощують постачання зброї.

Також повідомляється, що жорстокі атаки Росії в таких місцях, як Бахмут виснажили українські сили, відволікаючи війська та підриваючи здатність України проводити наступальні операції в інших місцях.

Після блискавичних атак українських сил влітку та восени, які порушили оборонні лінії РФ, країна-агресор посилила захист, використовуючи окопи, танкові пастки та міни, щоб уповільнити будь-яке потенційне просування.

При цьому Росія не продемонструвала спроможності швидко захоплювати українські території, адже за останні 6 місяців вона окупувала лише одне невелике місто, зазнавши при цьому величезних втрат.

Проте українські ж війська постійно дивують союзників тим, що успішно відбивають ворожі атаки і повертають свої території.

Тим не менш, американські та європейські військові чиновники побоюються, що війна незабаром може перерости в артилерійський бій у стилі Першої світової війни з переважно застійними лініями фронту - сценарій, який може піти на користь Росії з її більшим населенням і військовою промисловістю.

"Якщо нічого не зміниться, нас чекає війна на виснаження, як Перша світова війна, яка може тривати довго, тому що обидві сторони вірять, що час на їхньому боці", - сказав керівник заснованого Кремлем відділу міжнародних справ Росії Андрій Кортунов.