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Росіяни обстріляли Запоріжжя: є руйнування та поранений

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Запоріжжя, П'ятниця 27 січня 2023 21:50
Росіяни обстріляли Запоріжжя: є руйнування та поранений Фото: Росіяни обстріляли Запоріжжя (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 27 січня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"За попередньою інформацією, росіяни атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Куртєв повідомив, що на цей час відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано. Працюють відповідні служби.

"Інформація уточнюється", - додав секретар міськради.

Нагадаємо, що сьогодні у Запоріжжі і Херсоні пролунали вибухи.

Також 25 січня, вдень у Запоріжжі мешканці почули кілька вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

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