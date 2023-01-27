Росіяни обстріляли Запоріжжя: є руйнування та поранений

У п'ятницю, 27 січня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"За попередньою інформацією, росіяни атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Куртєв повідомив, що на цей час відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано. Працюють відповідні служби.

"Інформація уточнюється", - додав секретар міськради.