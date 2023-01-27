Аварійні відключення в десяти областях: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми
В енергосистемі Україні й надалі спостерігається значний дефіцит потужності через низку масованих ударів росіян. Аварійні відключення світла запровадили в десяти областях країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".
Масована атака 26 січня
Внаслідок обстрілу росіян були пошкоджені електростанції й високовольтна мережа. Вчора 26 січня, ворог завдав суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.
"Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - пише пресслужба.
Аварійні відключення
До усіх областей були доведені ліміти споживання, які діятимуть упродовж доби. Станом на 11:00 перевищення лімітів було зафіксовано вже у десяти областях:
- Харківській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Кіровоградській;
- Київській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Волинській;
- Львівській;
- Рівненській.
Аварійні відключення можливі й в інших областях упродовж доби.
Відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури
Після вчорашнього обстрілу мережеві обмеження діють в Одесі й в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала ударів.
"Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - додає "Укренерго".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Укренерго" розповіли про наслідки масованого обстрілу ворога 26 січня.
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