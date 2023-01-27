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В Іспанії розповіли, коли направлять танки Leopard до України

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Іспанія, П'ятниця 27 січня 2023 16:53
В Іспанії розповіли, коли направлять танки Leopard до України Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 січня, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже узгодила питання з відправкою танків Leopard Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Espanol.

За словами Роблес, танки до України направляться вже навесні цього року. Вона заявила, що ця допомога є найкращим способом "працювати на мир і захистити український народ".

Кількість танків, що Іспанія готова передати українській армії, Міністр оборони не вказала.

Нагадаємо, 25 січня Іспанія офіційно підтвердила намір передати Україні танки Leopard.

Після чого Роблес заявила, що Іспанія почне працювати над підготовкою танків Leopard для подальшої передачі Україні.

Про те, скільки танків може отримати українська армія – розповідає РБК-Україна.

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Іспанія допомога армії
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