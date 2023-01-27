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В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії у пікові години, - ДТЕК

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 17:59
В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії у пікові години, - ДТЕК Фото: поки що дефіцит електроенергії в Україні зберігається (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Дефіцит електроенергії в Україні досягає 5 ГВт у ранкові і вечірні пікові години споживання, що становить половину довоєнної генерації електроенергії у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, багато хто думає, що навесні дефіцит електроенергії зменшиться, але це поки що неможливо.

"Покрити дефіцит можна шляхом ремонтів пошкоджених енергооб'єктів і мереж, імпорту електроенергії та звільнення наших електростанцій на окупованих територіях", - підкреслює Сахарук.

Щоб забезпечити необхідні обсяги імпорту, потрібно майже втричі - до 3 ГВт - збільшити потужність міждержавних перетинів для імпорту.

"Це надасть можливість заживити насамперед промислових споживачів, а вивільнена енергія потрапить до людей. Наприклад, 500 кВт-год - це електроенергія для майже 2,5 млн людей. Тобто імпорт критично необхідний, щоб працювала промисловість, а люди матимуть більші ліміти електроенергії", - пояснив директор ДТЕК.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що аварійні відключення введено в десяти областях - в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми.

Нагадаємо, ми писали про те, що в "Укренерго" розповіли про наслідки масованого обстрілу ворога 26 січня.

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ДТЕК
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