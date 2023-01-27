В Україні зберігається значний дефіцит електроенергії у пікові години, - ДТЕК

Дефіцит електроенергії в Україні досягає 5 ГВт у ранкові і вечірні пікові години споживання, що становить половину довоєнної генерації електроенергії у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, багато хто думає, що навесні дефіцит електроенергії зменшиться, але це поки що неможливо.

"Покрити дефіцит можна шляхом ремонтів пошкоджених енергооб'єктів і мереж, імпорту електроенергії та звільнення наших електростанцій на окупованих територіях", - підкреслює Сахарук.

Щоб забезпечити необхідні обсяги імпорту, потрібно майже втричі - до 3 ГВт - збільшити потужність міждержавних перетинів для імпорту.

"Це надасть можливість заживити насамперед промислових споживачів, а вивільнена енергія потрапить до людей. Наприклад, 500 кВт-год - це електроенергія для майже 2,5 млн людей. Тобто імпорт критично необхідний, щоб працювала промисловість, а люди матимуть більші ліміти електроенергії", - пояснив директор ДТЕК.