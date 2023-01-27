Ракети для ППО та вантажівки: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ
Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:
- ракети для комплексів ППО IRIS-T;
- тринадцять вантажівок;
- дві 15-тонні вантажівки;
- дванадцять сідлових тягачів та 4 напівпричепи;
- дванадцять машин для охорони кордону;
- два пікапи.
Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому:
- 14 основних бойових танків Leopard 2 A 6 з боєкомплектом;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;
- дві РЛС повітряного спостереження;
- 64 сідлових тягачі та 72 напівпричепи.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.
Нагадаємо, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.
Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
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