Ракети для ППО та вантажівки: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

ракети для комплексів ППО IRIS-T;

тринадцять вантажівок;

дві 15-тонні вантажівки;

дванадцять сідлових тягачів та 4 напівпричепи;

дванадцять машин для охорони кордону;

два пікапи.

Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому:

14 основних бойових танків Leopard 2 A 6 з боєкомплектом;

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;

дві РЛС повітряного спостереження;

64 сідлових тягачі та 72 напівпричепи.