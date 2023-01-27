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Ракети для ППО та вантажівки: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ

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П'ятниця 27 січня 2023 19:03
Ракети для ППО та вантажівки: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ Фото: Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

  • ракети для комплексів ППО IRIS-T;
  • тринадцять вантажівок;
  • дві 15-тонні вантажівки;
  • дванадцять сідлових тягачів та 4 напівпричепи;
  • дванадцять машин для охорони кордону;
  • два пікапи.

Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому:

  • 14 основних бойових танків Leopard 2 A 6 з боєкомплектом;
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;
  • дві РЛС повітряного спостереження;
  • 64 сідлових тягачі та 72 напівпричепи.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Нагадаємо, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.

Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

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