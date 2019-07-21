Выборы в Раду: как проходит голосование

21 июля в Украине проходят внеочередные парламентские выборы 2019. Все подробности избирательного процесса, как голосуют украинцы, данные о явке и нарушениях, а также первые результаты экзит-полов - на РБК-Украина.

Выборы в Раду 2019

Парламентские выборы в Украине проходят досрочно, в соответствии с Указом президента о роспуске Верховной рады 8 созыва. О намерении проведения внеочередных выборов Владимир Зеленский заявил во время своей инаугурации 20 мая 2019. Конституционный Суд признал данное решение законным.

Новый состав парламента избирается по смешанной пропорционально-мажоритарной системе в общегосударственном округе и одномандатных округах. Для прохождения в Раду баллотирующимся партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а кандидаты-мажоритарщики должны получить абсолютное большинство голосов в своих округах.

Кандидаты на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2747 кандидатов, идущих на выборы в общегосударственном округе по спискам партий:

"Оппозиционный блок".

"Сила и честь".

Всеукраинское объединение "Батькивщина".

"Патриот".

"Сила людей".

"Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Партия зеленых Украины".

"Всеукраинское объединение "Факел".

Объединение "Самопомич".

"Европейская солидарность".

"Украинская стратегия Гройсмана".

"Громадянська позиция".

"Социальная справедливость".

"Слуга народа".

"Сила права".

"Радикальная партия Ляшка".

"Партия Шария".

"Голос".

Политическая партия "Незалежнисть".

"Аграрная партия Украины".

Всеукраинское объединение "Свобода".

"Рух новых сил Михаила Саакашвили".

3083 кандидата идут на парламентские выборы в одномандатных округах. 1404 кандидата представляют политические партии, 1679 человек баллотируются как самовыдвиженцы.

Результаты выборов в Раду

Предварительные результаты выборов в Раду обнародуют в день голосования на основании экзит-полов. Данные об уровне поддержки кандидатов начнут появляться после закрытия избирательных участков, с 20:00 21 июля.

Помимо этого, экзит-полы дают представление о явке избирателей в регионах страны. В Украине на выборах проводится национальный экзит-пол, также активность голосования отслеживают штабы кандидатов и общественные организации.

Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов в течение 2 последующих недель (до 5 августа включительно). По мере обработки протоколов от избирательных комиссий, результаты голосования обновляются на сайте ЦИК.

Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

Голосование на парламентских выборах

Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.). Участки работают с 08:00 до 20:00 21 июля.

Избиратели голосуют по месту прописки либо по месту временной регистрации, для чего необходимо было до 15 июля подать соответствующее заявление в органы Госреестра.

Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня (со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа). Голосующие за пределами своего округа заполняют только один бюллетень по общегосударственному округу.

Голосование в Украине является тайным и добровольным. Нарушение избирательного законодательства, в т.ч. разглашение содержания бюллетеня, получение неправомерной выгоды, подкуп избирателей, карается штрафом, административным наказанием либо ограничением свободы.