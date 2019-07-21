Выборы в Раду: как проходит голосование

Выборы в Верховную раду IX созыва были назначены досрочно
21 июля в Украине проходят внеочередные парламентские выборы 2019. Все подробности избирательного процесса, как голосуют украинцы, данные о явке и нарушениях, а также первые результаты экзит-полов - на РБК-Украина.
Выборы в Раду 2019
Парламентские выборы в Украине проходят досрочно, в соответствии с Указом президента о роспуске Верховной рады 8 созыва. О намерении проведения внеочередных выборов Владимир Зеленский заявил во время своей инаугурации 20 мая 2019. Конституционный Суд признал данное решение законным.
Новый состав парламента избирается по смешанной пропорционально-мажоритарной системе в общегосударственном округе и одномандатных округах. Для прохождения в Раду баллотирующимся партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а кандидаты-мажоритарщики должны получить абсолютное большинство голосов в своих округах.
Кандидаты на парламентских выборах
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2747 кандидатов, идущих на выборы в общегосударственном округе по спискам партий:
3083 кандидата идут на парламентские выборы в одномандатных округах. 1404 кандидата представляют политические партии, 1679 человек баллотируются как самовыдвиженцы.
Предварительные результаты выборов в Раду обнародуют в день голосования на основании экзит-полов. Данные об уровне поддержки кандидатов начнут появляться после закрытия избирательных участков, с 20:00 21 июля.
Помимо этого, экзит-полы дают представление о явке избирателей в регионах страны. В Украине на выборах проводится национальный экзит-пол, также активность голосования отслеживают штабы кандидатов и общественные организации.
Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов в течение 2 последующих недель (до 5 августа включительно). По мере обработки протоколов от избирательных комиссий, результаты голосования обновляются на сайте ЦИК.
Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.). Участки работают с 08:00 до 20:00 21 июля.
Избиратели голосуют по месту прописки либо по месту временной регистрации, для чего необходимо было до 15 июля подать соответствующее заявление в органы Госреестра.
Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня (со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа). Голосующие за пределами своего округа заполняют только один бюллетень по общегосударственному округу.
Голосование в Украине является тайным и добровольным. Нарушение избирательного законодательства, в т.ч. разглашение содержания бюллетеня, получение неправомерной выгоды, подкуп избирателей, карается штрафом, административным наказанием либо ограничением свободы.