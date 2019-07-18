Результаты выборов в Раду по округам

Парламентские выборы в Украине проходят в 199 округах
На парламентских выборах 21 июля половина нового состава Верховной рады будет избрана по мажоритарной системе. Результаты выборов в одномандатных округах станут известны после обработки данных с участков и появятся на этой странице. Последние новости избирательной кампании, рейтинги партий и кандидатов - в материале РБК-Украина.
Парламентские выборы 2019: голосование в округах
Выборы в Верховную раду проходят каждые 5 лет в последнее воскресенье октября. Однако в 2019 году голосование состоится досрочно (21 июля), в соответствии с указом президента Владимира Зеленского о роспуске парламента VIII созыва и проведении внеочередных выборов.
Народные депутаты Украины избираются по смешанной системе. Половина кандидатов проходит в Раду по спискам партий на основании результатов выборов в многомандатном общегосударственном округе. Вторую половину нардепов выбирают по мажоритарной системе в одномандатных округах.
Всего в Украине 199 округов. Общее число кандидатов-мажоритарщиков, зарегистрированных ЦИК для участия в парламентских выборах 2019, составило 3083 человек. Из них 1404 кандидатов представляют партии, а 1679 идут на выборы как самовыдвиженцы.
Баллотироваться в народные депутаты имеют право граждане Украины старше 21 года, на протяжении последних пяти лет проживающие на территории страны, без судимости.
В день выборов на участках каждому избирателю для заполнения будут предоставлены два бюллетеня: со списком партий (голосование в общегосударственном многомандатном округе), а также бюллетень с перечнем кандидатов от округа, в котором проживает избиратель.
Предварительные результаты парламентских выборов 2019 на основании экзит-полов появятся уже 21 июля после закрытия избирательных участков. Официальные данные ЦИК объявит не позднее 5 августа.
Предвыборные рейтинги
С 5-го июля по 11 июля Центром Разумкова был проведен социологический опрос предвыборных симпатий украинцев. В рейтинге лидирует партия Владимира Зеленского “Слуга народа” с уровнем поддержки 41,5%.
Проходной 5% барьер также могут преодолеть:
По данным исследования группы “Рейтинг” от 6 - 10 июля 2019, в парламент проходят 5 партий:
Меньше 5% респондентов намерены голосовать за "Силу и честь" (3,6%), "Оппозиционный блок" (3,2%), "Украинскую стратегию Гройсмана" (2,8%), "Радикальную партию Олега Ляшко" (2,5%), ВО "Свобода" (2,1%), "Гражданскую позицию" (1,4%), "Партию Шария" (1,2%), "Самопомич" (1,2%).
Напомним, что ранее на сайте Центральной избирательной комиссии впервые появились фотографии кандидатов в нардепы по мажоритарным округам. Раньше фотографии можно было увидеть только на избирательных участках. Сделано это было по просьбе общественной организации Рух "ЧЕСНО". Это позволит избирателям идентифицировать технических кандидатов.