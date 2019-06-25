ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экзит-полы парламентских выборов в Украине 2019

Новости » Выборы 2019    25.06.2019 - 06:00
Экзит-полы парламентских выборов в Украине 2019
Коллаж РБК-Украина

Первые результаты экзит-полов на выборах в Верховную Раду 2019 появятся уже в 20:00 21 июля

Экзит-пол во время выборов используется для оперативного получения результатов голосования. Данные обнародуются сразу же после закрытия избирательных участков.

Результаты национального экзит-пола на парламентских выборах 2019, оперативные данные из штабов кандидатов, экзит-полы украинских телеканалов будут доступны на РБК-Украина.

Как проводится экзит-пол

Практика экзит-полов широко распространена во всем мире. Это социологическое исследование позволяет спрогнозировать результаты выборов с высокой точностью. В Украине экзит-полы проводятся начиная с парламентских выборов 1998 года.

Сбор информации для экзит-пола проходит на выходе из избирательных участков во всех регионах страны. Представители социологической компании проводят среди граждан опрос, за кого они проголосовали. Процедура является анонимной.

Данные экзит-полов появляются непосредственно в день голосования, в то время как официальный подсчет голосов длится несколько суток.

Таким образом, первые результаты экзит-полов на выборах в Верховную Раду 2019 появятся уже в 20:00 21 июля.

Помимо формирования прогноза о результатах выборов, экзит-пол используется для получения данных о явке избирателей по регионам и в целом по стране.

Результаты экзит-полов также сопоставляются с данными о голосовании на выборах от Центральной избирательной комиссии, т.е. данная процедура выполняет и контрольную функцию в избирательном процессе.

Результаты экзит-полов и рейтинги

На выборах в Украине проводится национальный экзит-пол, также социологические исследования организуют штабы кандидатов и телеканалы.

Результаты экзит-полов появляются сразу после окончания голосования и обновляются по мере поступления информации из регионов в течение нескольких часов.

Перед парламентскими выборами 2019 рейтинг партий возглавляет политическая сила президента Владимира Зеленского “Слуга народа”.

По данным социологического опроса группы “Рейтинг” (8-12 июня 2019), в Верховную раду IX созыва могут пройти 5 партий:

Экзит-полы парламентских выборов в Украине 2019

  1. “Слуга народа” (47,1% среди тех, кто определился и точно пойдет голосовать);
  2. "Оппозиционная платформа - За життя" (11,1%);
  3. Партия "Голос" (8,1%);
  4. "Батькивщина" (7,3%);
  5. "Европейская Солидарность" (5%);

От 1% до 5% избирателей на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать такие политсилы: “Сила и честь” (4,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,1%), ВО “Свобода” (2,1%), “Украинская стратегия” (1,9%), “Оппозиционный блок” (1,8%), “Самопомич” (1,2%).

Какие партии проходят в парламент: рейтинг Результаты парламентских выборов в Украине
Новости Украины Порошенко Зеленский парламентские выборырезультаты выборовэкзит-пол
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь