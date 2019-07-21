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Голосование на внеочередных выборах в Раду стартовало за рубежом

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 01:05
Голосование на внеочередных выборах в Раду стартовало за рубежом
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Выборы начались на зарубежном избирательном участке в Австралии

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных парламентских выборах стартовало за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, выборы начались на зарубежном избирательном участке в Австралии в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 июля. При этом завершать голосование за рубежом на выборах в Раду будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 22 июля.

Подчеркнем, на зарубежных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия информировала, что место голосования изменили 280 тыс. 992 украинца. При этом наибольшее количество заявлений было подано от избирателей Донецкой области и города Киева - 42 тыс. 642 и 21 тыс. 239 соответственно.

Так, с 18 июля Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами.

Всего на внеочередных парламентских выборах было зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1602 официальных наблюдателей и от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей.

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