Выборы в Верховную раду: что нужно знать о парламентских выборах в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Досрочные выборы в Раду пройдут в Украине 21 июля 2019 года

Состав Верховной рады IX созыва будет избран на парламентских выборах 2019, которые в Украине пройдут досрочно - 21 июля. Все подробности избирательной кампании, рейтинги партий и данные социологических исследований, как будет проходить голосование, результаты выборов в Раду и данные экзит-полов - в материале РБК-Украина.

Парламентские выборы 2019: дата

Выборы в Верховную раду в Украине проходят каждые 5 лет в последнее воскресенье октября. Очередные парламентские выборы должны были состояться 27 октября 2019 года.

Однако после избрания на пост главы государства Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая объявил о роспуске Рады VIII созыва и намерении провести выборы досрочно.

Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.

Стоит отметить, что за три дня до инаугурации Зеленского в парламенте объявили о распаде коалиции. Вторая по численности фракция "Народный фронт" заявила о своем выходе из коалиции. После этого спикер Андрей Парубий призвал депутатов начать работу для формирования нового большинства.

Заявив о роспуске парламента, 21 мая Зеленский встретился с главами фракций для консультации о досрочных выборах. В тот же день он подписал соответствующий указ о прекращении полномочий парламента и проведении внеочередных выборов в Раду в воскресенье, 21 июля.

Согласно ст. 77 Конституции, внеочередные выборы в Верховную раду проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении ее полномочий. А избирательная кампания и регистрация партий-кандидатов в ЦИК стартует на следующий день со дня публикации указа.

Подача документов в Центральную избирательную комиссию должна завершиться за 30 дней до дня выборов.

Не позднее двух недель после голосования, ЦИК объявит официальные результаты парламентских выборов, а первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

Изменения в законе о парламентских выборах

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

После подписания указа о досрочных выборах, президент Владимир Зеленский обратился к спикеру ВР Андрею Парубию для созыва внеочередного заседания парламента на 22 мая. Повесткой дня стало рассмотрение изменений в закон "О выборах народных депутатов".

Среди главных положений законопроекта:

отмена мажоритарной системы. Проведение выборов народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов от партии в общегосударственном избирательном округе;

снижение проходного барьера для участия в распределении депутатских мандатов в Раде с 5% до 3% голосов поддержки избирателей;

уточнение положений действующего закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с предложениями ЦИК, в частности в части более четкого определения понятия "проживание в Украине", оснований и порядка образования специальных избирательных участков, процедуры обнародования отдельных решений по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины и др.

В ходе заседания 22 мая нардепам не удалось согласовать повестку дня, и рассмотрение законопроекта о выборах в парламент было перенесено на 28 мая.

Несмотря на это, указ президента о роспуске Рады был опубликован в газете "Урядовий кур'єр" 23 мая, и с того же момента он вступил в силу.

Предвыборные рейтинги и кандидаты в Верховную раду

Результаты социологического опроса о предстоящих выборах в Верховную раду прогнозируют наибольший процент поддержки партии президента "Слуга народа". Высокие шансы у "Оппозиционной платформы - За життя", "Блока Петра Порошенко" и ВО "Батькивщина". Также украинцы готовы поддержать партии "Гражданская позиция" и "Сила и честь".

Результаты соцопроса в мае 2019

Центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и Социологической группой "Рейтинг" с 30 апреля по 10 мая среди жителей всех регионов Украины проводился опрос, в результате которого получены следующие данные:

Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 25,9% всех опрошенных. При этом за данную политсилу готовы отдать голоса 39,9% тех, кто точно пойдет на выборы;

готовы поддержать на выборах всех опрошенных. При этом за данную политсилу готовы отдать голоса 39,9% тех, кто точно пойдет на выборы; "Оппозиционная платформа - За життя" во главе с Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком на внеочередных выборах в Верховную раду может набрать 8,1% голосов (10,9% среди определившихся);

во главе с Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком на внеочередных выборах в Верховную раду может набрать голосов (10,9% среди определившихся); За Блок Петра Порошенко собираются голосовать 7,8% всех опрошенных (10,6% определившихся с выбором);

собираются голосовать всех опрошенных (10,6% определившихся с выбором); Партия Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина" имеет 6,7% поддержки избирателей (9,1%);

имеет поддержки избирателей (9,1%); Игорь Смешко показал высокий результат на президентских выборах и может пройти со своей партией в парламент. За "Силу и честь" готовы отдать голоса 3,8% всех опрошенных (5,1% определившихся).

готовы отдать голоса всех опрошенных (5,1% определившихся). "Гражданская позиция", лидером которой является Анатолий Гриценко, может получить на парламентских выборах 3,7% голосов (5,0%).

Остальные партии в предвыборном рейтинге имеют меньше шансов пройти в Верховную раду IX созыва:

"Оппозиционный блок - Партия мира и развития" (Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский") - 2,6% (3,5% среди определившихся);

(Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский") - (3,5% среди определившихся); Радикальная партия Олега Ляшко - 2,4% (3,3%);

- (3,3%); Всеукраинское объединение "Свобода" (Олег Тягнибок) - 1,8% (2,4%);

(Олег Тягнибок) - (2,4%); Объединение "Самопомощь" (Андрей Садовый) - 1,5% (2%)

(Андрей Садовый) - (2%) Партия "Голос" (Святослав Вакарчук) - 0,7% (0,9%).

(Святослав Вакарчук) - (0,9%). "Народный фронт" (Арсений Яценюк) - 0,5% (0,7%);

(Арсений Яценюк) - (0,7%); Партия Владимира Гройсмана - 0,5% (0,7%);

- (0,7%); Гражданская платформа Надежды Савченко - 0,4% (0,6%);

- (0,6%); Аграрная партия Украины (Юрий Крутько) - 0,3% (0,4%);

(Юрий Крутько) - (0,4%); "УДАР" (Виталий Кличко) - 0,3% (0,4%);

(Виталий Кличко) - (0,4%); "УКРОП" (Борис Филатов, Денис Борисенко) - 0,3% (0,4%);

(Борис Филатов, Денис Борисенко) - (0,4%); Гражданский рух "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов) - 0,2% (0,3%);

(Дмитрий Добродомов) - (0,3%); "Відродження" (Виктор Бондар) - 0,2% (0,2%);

(Виктор Бондар) - (0,2%); "Национальный корпус" (Андрей Билецкий) - 0,2% (0,2%);

(Андрей Билецкий) - (0,2%); "Основа" (Сергей Тарута) - 0,1% (0,2%);

(Сергей Тарута) - (0,2%); Социал-демократическая партия (Сергей Каплин) - 0,1% (0,2%).

Среди 3 тыс. опрошенных респондентов голосовать намерены 79,2% (49,3% - точно придут на выборы, 29,9% - скорее да, чем нет). Затруднились с ответом 17,3%, не голосовали бы 8,8%. 2,2% опрошенных выбрали бы другую партию.

Поддержка партий в регионах

Согласно соцопросу, наибольший процент поддержки избирателей партия "Слуга народа" получила на востоке страны (39,4%) и в южных областях (32,2%).

За "Оппозиционную платформу - За життя" также больше готовы голосовать жители востока (14,6%), на Донбассе (24,7%) и юге (14,2%).

Блок Петра Порошенко поддерживают жители западного региона (12,8%) и центра страны (10,2%).

За партию "Батькивщина" больше проголосуют в центральных (10%) и северных областях (9,8%) Украины. Самый высокий процент голосов на выборах "Сила и честь" может получить в центре (6%), а партия "Гражданская позиция" - в западных областях (6,1%).

Лидеры антирейтинга

Респондентам также был задан вопрос: "за кого бы вы точно не проголосовали на предстоящих выборах в Верховную раду?":