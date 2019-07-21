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В Одесской области заминировали ряд избирательных участков

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 15:08
В Одесской области заминировали ряд избирательных участков
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Правоохранители проверяют 4 избирательные участки

В день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019, правоохранители получили сообщение о минировании четырех избирательных участков в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, на спецлинию полиции поступило сообщение о минировании 4 избирательных участков в Раздельнянском районе. На место происшествия отправились следственно-оперативные группы Национальной полиции, взрывотехники и кинологи.

В настоящее время проводится обследование территорий избирательных участков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители получили сообщение о минировании всех 14 избирательных участков города Торецк. В Министерстве внутренних дел отметили, что эвакуация на избирательных участках не проводилась.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области после анонимного сообщения о минировании временно закрыли контрольный пункт "Майорское". Позже в штабе Объединенных сил заявили, что пиротехники не обнаружили никаких взрывоопасных объектов на территории КПВВ.

Кроме того, 18 июля в Харькове произошло массовое минирование объектов. Правоохранители получили сообщение о минировании 5 отелей, 21 жилого дома, 22 торговых центров и 8 медицинских учреждений. Об обнаружении взрывоопасных предметов не сообщалось.

Явка на выборах по состоянию на 12:00 составила 20%, - "Опора" На КПВВ "Майорское" обнаружили взрывчатку
Новости Украины Порошенко Зеленский Одессаминированиевыборы в Раду
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