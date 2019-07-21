В ЦИК констатировали отсутствие системных нарушений на парламентских выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы проходят в штатном режиме

В Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии системных нарушений на выборах в Раду. Об этом заявил член ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выборы проходят в штатном режиме.

"Системных и существенных нарушений в настоящее время не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями. Ведь, мы обращаем внимание на нарушения, которые могут повлиять на результат волеизъявления граждан. Есть, возможно, лишь некоторые нарушения, но они никак не влияют на ход избирательного процесса", - заявил Конопольский.

Напомним, парламентские выборы 2019 проходят в Украине в воскресенье, 21 июля.

РБК-Украина писало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушениях избирательных прав граждан во время внеочередных выборов в Раду в Лукьяновском СИЗО.

Отметим, всего полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные ситуации (18).