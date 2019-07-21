ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЦИК констатировали отсутствие системных нарушений на парламентских выборах

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 15:10
В ЦИК констатировали отсутствие системных нарушений на парламентских выборах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы проходят в штатном режиме

В Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии системных нарушений на выборах в Раду. Об этом заявил член ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выборы проходят в штатном режиме.

"Системных и существенных нарушений в настоящее время не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями. Ведь, мы обращаем внимание на нарушения, которые могут повлиять на результат волеизъявления граждан. Есть, возможно, лишь некоторые нарушения, но они никак не влияют на ход избирательного процесса", - заявил Конопольский.

Напомним, парламентские выборы 2019 проходят в Украине в воскресенье, 21 июля.

РБК-Украина писало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушениях избирательных прав граждан во время внеочередных выборов в Раду в Лукьяновском СИЗО.

Отметим, всего полиция получила 838 сообщений, связанных с выборами в Раду. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой (128), Днепропетровской (108), Запорожской (64), Киев (59). В основном все нарушения касаются незаконной агитации (214 случаев), подкуп (20), конфликтные ситуации (18).

В Одесской области заминировали ряд избирательных участков Выборы в Раду: как проходит голосование
Новости Украины Порошенко Зеленский нарушенияпарламентские выборывыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь