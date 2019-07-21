На выборах в Раду до сих пор не открылись несколько участков

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Выборы в Раду еще не начались на 8 избирательных участках

По состоянию на утро 21 июля до сих пор не открылись 8 избирательных участков, на которых должны пройти внеочередные выборы в Раду. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, до сих пор не открылись 8 избирательных участков и еще 16 открылись с опозданием. Яровой уточнил, что в Черниговской области не открылись 4 участка. В двух из них передают документы в связи с изменением состава комиссии. Другие участки закрыты по разным причинам - от переизбрания главы участковой комиссии до проблем с бюллетенями.

Напомним, ранее гражданская сеть ОПОРА сообщила о первых нарушениях на выборах. В частности, в одномандатном избирательном округе №67 в селе Городище Житомирской области бюллетени для голосования привезли утром в день из соседнего села. По словам главы комиссии, им не было где хранить бюллетени.

Отметим, по закону о выборах народных депутатов бюллетени должны храниться в сейфе в помещении участковой избирательной комиссии. Сейф должен опечатываться лентой с проставлением на ней подписей всех членов избирательной комиссии и печати избирательной комиссии и постоянно находится под охраной полиции.

Избирательные участки в Украине открылись в 08:00 по киевскому времени. Избиратели на внеочередных парламентских выборах могут проголосовать до 20:00. В день выборов правоохранители будут работать в усиленном режиме. Кроме того, к охране порядка Министерство внутренних дел впервые привлекло авиацию.

Напомним, Верховная рада следующего созыва избирается по смешанной пропорционально-мажоритарной системе в общегосударственном и одномандатных округах. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а мажоритарщики должны получить абсолютное большинство голосов в своих округах.