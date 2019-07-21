Выборы в Раду завершились на первом заграничном участке

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

В Австралии завершилось голосование на выборах

На избирательном округе в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Автралии в Facebook.

Как сообщается, в выборах в Верховную раду приняло участие 57 человек.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенной в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную раду Украины приняло 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.

Отметим, избирательный участок в Канберре открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени 20 июля. Там могли голосовать также граждане Украины из Новой Зеландии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Варшаве началось голосование на внеочередных выборах в Раду. Перед дипучреждением образовалась очередь. Десятки людей с самого утра пришли под посольство Украины в Польше, чтобы отдать свои голоса за кандидатов на парламентских выборах.

Кроме того, в Днепропетровской области на одном из избирательных участков проголосовало 100% избирателейна внеочередных парламентских выборах. Голосование завершилось на УИК №120852, который находится в "Государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".