Явка на выборах в Раду превысила 20%

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В списки избирателей на момент начала голосования внесли более 29 млн человек

По данным Центральной избирательной комиссии, активность избирателей по Украине на выборах в Раду на 12:00 превышает 20%. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в списки избирателей на момент начала голосования были внесены более 29 млн человек.

"Сегодня у нас количество избирателей, внесенных в списки избирателей на момент начала голосования составило 29 млн 234 тыс. 568 человек. Количество избирателей в выписке из списка избирателей для голосования вне помещений для голосования по месту пребывания - 692 тыс. человек. Активность избирателей по всем избирательным округам составила более 20% избирателей, внесенных в списки для голосования", - заявил Конопольский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на избирательном участке в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. В них приняли участие 57 человек.

Кроме того, в Днепропетровской области на одном из избирательных участков проголосовало 100% избирателейна внеочередных парламентских выборах. Голосование завершилось на УИК №120852, который находится в "Государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".

Также в Донецкой области разоблачили членов участковой избирательной комиссии, которые пытались сфальсифицировать результаты внеочередных выборов в Раду. Инцидент произошел в школе города Бахмут, где расположена 624 УИК. В частности, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования.