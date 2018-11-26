Введение военного положения в Украине: главное

Фото: заседание СНБО 26 ноября (УНИАН)

Парламент рассмотрит вопрос введения военного положения в 16:00 26 ноября

Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабли ВМС Украины. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты будут рассматривать это предложение. Все подробности – в материале РБК-Украина.

Что произошло

Россия атаковала корабли украинских ВМС в Азовском море. В связи с этим срочно был созван военный кабинет, на котором Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Президент поддержал это предложение.

Далее решение по этому вопросу должна принять Верховная Рада, которая соберется на внеочередное заседание в 16:00 26 ноября.

Что значит введение военного положения

В условиях военного положения могут значительно ограничиваться права и свободы граждан, вводиться обязательная трудовая повинность и комендантский час, изыматься личное имущество граждан, ограничиваться свобода слова, запрещаться проведение массовых акций, откладываются выборы и т.д.

Все возможные меры должны быть прописаны в указе президента, утвержденном Верховной Радой.

Петр Порошенко уже объявил, что права граждан в связи с возможным введением военного положения ограничиваться не будут.

Почему Россия атаковала украинские суда

Рано утром 25 ноября в украинский артиллерийский катер "Бердянск" сообщил портам Керчь и Кавказ о том, что собирается пройти через Керченский пролив, направляясь в Мариуполь. Однако ответа не последовало, хотя сообщения от катера были получены.

Через время были зафиксированы переговоры этих портов с российскими кораблями о том, что зафиксированы корабли ВМС Украины. На сообщения же украинских судов ответа не последовало.

Около 9:39 украинский катер, который проходил через Керченский пролив, был атакован российскими судами. В результате атаки был поврежден двигатель катера.

Днем Минобороны зафиксировали несколько боевых вертолетов Ка-52. В то же время, российские суда свободно проходили через керченский пролив.

В 19:00 судна России начали преследовать корабельную группу украинских ВМС с ультиматумом остановится. Также российские корабли угрожали применить оружие.

В 20:33 РФ атаковала украинские корабли.

В результате три судна ВСМ Украины были захвачены, а шесть украинских моряков получили ранения.