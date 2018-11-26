Крайняя мера: что нужно знать о решении СНБО и президента ввести военное положение

СНБО и президент просят Раду рассмотреть вопрос о введении военного положения (president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко в ночь с воскресенья на понедельник обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть введение в Украине военного положения сроком на 60 суток, после того, как российские войска в районе Керченского пролива атаковали и захватили три корабля ВМС Украины с экипажем. В плену оказались 23 украинских военнослужащих, шестеро из них ранены, двое в тяжелом состоянии. Парламент соберется на внеочередное заседание в 16:00 26 ноября. Что необходимо знать о военном положении и ситуации в целом – в материале РБК-Украина.

Почему власти решили ввести военное положение

В воскресенье утром, 25 ноября, два малых бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" начали переход из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское моря. Возле Керченского пролива их встретила группа российских военных кораблей. В прохождении через пролив украинским судам было отказано. Позже буксир "Яны Капу" был взят на таран российским кораблем "Дон".

Украинские корабли развернулись, но уже после выхода из пролива они были атакованы и взяты штурмом. Российские корабли открыто применяли оружие на поражение, в результате чего 23 украинца попали в плен, из них шестеро получили ранения. В пограничном управлении ФСБ в оккупированном Крыму заявили, что корабли ВМС Украины будут доставлены в город Керчь.

В конце сентября аналогичный морской переход из Одессы в Мариуполь осуществили поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец". По пути их сопровождали российские корабли и авиация, но тогда поход закончился без инцидентов.

Нынешний случай российской агрессии выделяется тем, что впервые российские вооруженные силы открыто применили силу против Украины. "Пять лет Россия ведет гибридную войну против Украины, но впервые они неприкрыто атаковали вооруженные силы Украины, ранее это делалось скрыто, раньше они использовали своих военных без опознавательных знаков", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на экстренном заседании Совбеза. Именно открытый характер агрессии, судя по всему, и стал поводом говорить о введении военного положения.

Ранее Петр Порошенко и другие представители власти высказывались категорически против военного положения. "В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну", - говорил президент летом 2014 года. "Нам МВФ как воюющей стране скажет, что денег не дадим, потому что есть устав Международного валютного фонда. Мы очень нуждаемся сейчас в финансовой помощи", - заявлял в начале 2015 года глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский.

Кто и как будет вводить военное положение

Согласно процедуре, президент издает указ о введении военного положения, который на протяжении двух дней должна утвердить Верховная рада, и после этого решение вступает в силу. Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что депутатов экстренно созывают в парламент на 16:00 26 ноября.

В указе президента должно быть прописано обоснование, сроки и масштабы введения военного положения. Судя по тому, что на заседании СНБО речь не шла о какой-то конкретной территории, то ввести военное положение сроком на 60 дней планируется на всей территории Украины. Режим военного положения может закончиться и раньше, президенту достаточно будет издать соответствующий указ.

Что предусматривает военное положение

Военное положение – особый режим функционирования страны, при котором могут быть ограничены многие права и свободы граждан. Этот вопрос регулируется законом о правовом режиме военного положения. К примеру, может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждаться любое личное имущество, ограничиваться передвижение граждан и вводиться комендантский час, ограничиваться или запрещаться торговля оружием, алкоголем и лекарствами, ограничиваться свобода прессы и пользование интернетом, вплоть до полного запрета.

Но это не значит, что все эти меры могут применяться на практике в полном объеме. В указе президента будет приведен исчерпывающий список ограничений и запретов.

При этом Порошенко на заседании СНБО добавил, что военное положение не приведет к ограничению прав и свобод граждан. Глава Мининформполитики Юрий Стець заверил, что никакой цензуры в СМИ вводиться не будет. Председатель Нацбанка Яков Смолий добавил, что эти решение не повлияют на работу банковской системы страны. Движение граждан Украины через госграницу также ограничиваться не будет, а вот отдельным категориям граждан РФ может быть оказано во въезде в Украину. Полиция уше перешла на усиленный режим работы.

Отдельно Порошенко несколько раз подчеркнул, что введение военного положения не предусматривает никаких наступательных действий украинской армии, а также отказа от мирного урегулирования на Донбассе. Массовую мобилизацию пока не проводят, хотя Порошенко попросил ветеранов "быть наготове".

Как военное положение повлияет на выборы

Если Верховная рада поддержит введение военного положения на 60 дней, то оно продлится до примерно конца января. При этом с 30 декабря в Украине должна официально начаться избирательная кампания. Закон о правовом режиме военного положения прямо запрещает проведение любых выборов в этот период.

Но в законе четко не прописано, запрещено ли во время военного положения проводить предварительные фазы избирательного процесса: выдвигать кандидатов, формировать избиркомы и так далее. Скорее всего, если военное положение продлится запланированные 60 дней, то начало кампании, а, следовательно, и дату выборов, придется сдвинуть примерно на месяц, с конца марта на конец апреля текущего года.

Как военное положение повлияет на работу Украины с МВФ

Приняв госбюджет на 2019 год, Украина рассчитывает подписать с МВФ новую программу stand-by на 3,9 млрд долларов. В социальных сетях и в телевизионных эфирах некоторые эксперты и аналитики высказывают мнение, что после введения военного положения Фонд может приостановить переговоры с Украиной.

Впрочем, формально у МВФ нет запретов на кредитование страны, в которой объявлено военное положение. Как пояснил член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, считается, что МВФ не должен финансировать войну. Но в данном случае Украине это не грозит, поскольку программа stand-by не предусматривает, что кредит Фонда может попадать в бюджет страны и расходоваться на военные цели. "Весь stand-by идет в золотовалютные резервы НБУ, не имеет никакого отношения к доходам госбюджета, наоборот, этот кредит еще нужно обслуживать", - говорит аналитик.

Как в мире отреагировали на эти события

Западные страны стали на сторону Украины в истории с агрессией РФ в Керченском проливе. "НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. "Провокационные атаки относительно суверенитета Украины является абсолютно неприемлемыми", - отметил конгрессмен США Брайан Фицпатрик.

С заявлениями в поддержку Украины выступили также Румыния, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Канада и другие страны. Тогда как Евросоюз вышел с очень осторожным заявлением. Признавая незаконность аннексии Крыма, строительства крымского моста и последующих событий, пресс-секретарь ЕС по внешней политике Майя Косьянчич призывала все стороны "действовать с максимальной сдержанностью".

В шесть вечера по киевскому времени ситуация в Азовском море будет рассмотрена на экстренном заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.