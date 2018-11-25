По Керченскому проливу пропустили три российских судна, - ВМС Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Проход для украинских судов до сих пор заблокирован

Россия разрешила пройти под Керченским проливом своим трем судам - одному кораблю и двум катерам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Командования Военно-морских сил ВС Украины.

В частности, по состоянию на 17:15 в воскресенье, 25 ноября, Керченским проливом свободно прошел морской тральщик РФ (корабль, который используют для поиска мин, - ред.) "Адмирал Захарин". Также пропустили два пограничных катера типа "Раптор".

Также в ВМС отметили, что проходу не мешал танкер, которым Россия блокирует Керченский пролив. Танкер также выключил автоматическую идентификационную систему (АИС - обеспечивает международный автоматический обмен данными для избежания столкновений кораблей в море, - ред.).

"Это является очередным свидетельством лицемерной и лживой политики России, поскольку мирный проход для корабельной группы ВМС ВС Украины блокируется любой ценой", - отметили в Командовании.

Также добавили, что корабельная группа украинского флота продолжает переход к порту Мариуполь, несмотря на противодействие РФ.

"Придерживаясь норм международного морского права, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море" - заявили в пресс-центре.

Напомним, Российская Федерация после агрессивных действий в Азовском море перекрыла движение судов по Керченскому проливу.