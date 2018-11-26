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СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине

Новости » Политика    26.11.2018 - 00:39
СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Рекомендации о введении военного положения вынесены на заседании СНБО

В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение рекомендовать ввести военное положение в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море, сообщает РБК-Украина.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

По словам главы государства Петра Порошенко, Верховная рада уже завтра соберется на заседание для принятия решения о введении военного положения. Порошенко также отметил, что все соответствующие консультации со спикером парламента Андреем Парубием уже проведены.

"Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан", - добавил Порошенко.

Отметим, согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях.

Таким образом, СНБО рекомендует президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украины. Теперь Порошенко должен передать соответствующий указ на рассмотрение Верховной рады. Рада должна собраться на внеочередную сессию в течение двух дней и рассмотреть предложение президента.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 ноября 2018 года, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море, захватив три украинских судна. Как сообщали в ВМС Украины, российская сторона открывала огонь на поражение. Также сообщалось, о 6 пострадавших украинских моряках.

Из-за действий РФ президент Украины Петр Порошенко провел заседание военного кабинета, на котором заслушали главу Генштаба ВСУ и министра обороны Украины. По результатами заседания военного кабинета было принято решение о проведении заседания СНБО для принятия решения об объявлении правового режима военного положения.

 

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