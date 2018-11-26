Военное положение не будет означать объявление войны, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Завтра Рада может ввести военное положение

Введение военного положения не будет означать объявление войны и отказ от выполнения минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии, согласно международного права со стороны РФ", - заявил он.

По его словам, военное положение не означает отказ Украины от политико-дипломатического урегулирования освобождение украинской территории.

"Мы намерены продолжить придерживаться всех международных обязательств. Включительно с минскими соглашениями", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за действий РФ президент Украины Петр Порошенко провел заседание военного кабинета, на котором заслушали главу Генштаба ВСУ и министра обороны Украины. По результатами заседания военного кабинета было принято решение о проведении заседания СНБО для принятия решения об объявлении правового режима военного положения.