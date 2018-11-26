ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Военное положение не будет означать объявление войны, - Порошенко

Новости » Политика    26.11.2018 - 01:09
Военное положение не будет означать объявление войны, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Завтра Рада может ввести военное положение

Введение военного положения не будет означать объявление войны и отказ от выполнения минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии, согласно международного права со стороны РФ", - заявил он.

По его словам, военное положение не означает отказ Украины от политико-дипломатического урегулирования освобождение украинской территории.

"Мы намерены продолжить придерживаться всех международных обязательств. Включительно с минскими соглашениями", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за действий РФ президент Украины Петр Порошенко провел заседание военного кабинета, на котором заслушали главу Генштаба ВСУ и министра обороны Украины. По результатами заседания военного кабинета было принято решение о проведении заседания СНБО для принятия решения об объявлении правового режима военного положения.

 

Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азове Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ, - Порошенко
Новости Украины Порошенко Петр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь