РФ угрожает применить оружие против украинских кораблей в Керченском проливе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Российские корабли преследуют корабельную группу ВМС Украины, возможен абордаж

Корабли Российской Федерации (РФ) начали преследование украинского флота в Керченском проливе и угрожают применить оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Также есть информация, что пограничный корабль ФСБ России "Дон" может пойти на абордаж.

"После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины с Керченского пролива, российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - отметили в командовании.

Также добавили, что, несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи.

Напомним, как заявил Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, катера украинского флота, в настоящее время находятся около Керченского пролива, готовые к возможной высадке десанта РФ.