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Введение военного положения не ограничивает сотрудничество МВФ с Украиной, - Люнгман

Новости » Экономика    26.11.2018 - 22:12
Введение военного положения не ограничивает сотрудничество МВФ с Украиной, - Люнгман
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

По словам постпреда МВФ, фонд не имеет юридических ограничений по продолжению сотрудничества с Украиной в этой ситуации

В Международном валютном фонде (МВФ) внимательно наблюдают за ситуацией в Украине и надеются на неотложную деэскалацию. С таким заявлением 26 ноября в Киеве выступил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы наблюдаем за последними событиями, включительно с введением военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).

"В сегодняшней редакции указ не должен мешать нам в продолжении сотрудничества ни с МВФ, ни с другими международными организациями", - заявил Климкин.

Напомним, Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Вследствие этого военное положение ввели в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Керченской акватории.

 

Введение военного положения в Украине: главное Введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с МВФ, - Климкин
Новости Украины военное положениеМВФ
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